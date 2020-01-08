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На Закарпатті чоловік в диско-барі облив бензином іноземця та підпалив його

Київ • УНН

 • 13924 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. На Закарпатті у диско-барі стався конфлікт між чоловіками, внаслідок чого місцевий житель облив іноземця, ймовірно, бензином, і підпалив. Жителя Латвії доставили до лікарні з опіками. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.

Повідомляється, що сьогодні, 8 січня, близько 5 години ранку, іршавські правоохоронці отримали повідомлення про те, що до реанімаційного відділення з опіками обличчя та рук доставлено 25-річного громадянина Латвії.

“Як з’ясували правоохоронці, травми 25-річний мешканець міста Рига отримав у диско-барі у селі Довге. На той час іноземець гостював у родичів, місцевих жителів.

У розважальному закладі між іноземцем та 23-річним мешканцем села Довге виник конфлікт. Невдовзі після сварки місцевий мешканець облив чоловіка з пляшки з рідиною, імовірно, бензином, та підпалив. Після цього втік. У результаті, потерпілий отримав тілесні ушкодження обох рук, опіки тулуба, обличчя і дихальних шляхів. Наразі латвієць знаходиться в реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що мешканця села Довге, підозрюваного в скоєнні злочину, затримали в порядку статті 208 КПК України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Замах на вбивство). Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини справи, причини конфлікту та опитують свідків.

Нагадаємо, на Одещині померла 5-місячна дитина, яку облили окропом.

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