На Закарпатье мужчина пытался провезти более тысячи пачек сигарет под видом пряников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Пограничники задержали мужчину, который пытался провезти более тысячи пачек сигарет через украинскую границу в Черногорию под видом упаковок из-под пряников. Об этом сообщает пресс-служба Мукачевского пограничного отряда, передает УНН.
“Более тысячи пачек сигарет пытался сегодня вечером провезти через границу 35-летний гражданин Украины. Мужчина, житель Кривого Рога, направлялся в Черногории микроавтобусом марки “Фиат Дукато”. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска “Дьяково”, — говорится в сообщении.
“Во время проведения погранично-таможенного осмотра данного транспортного средства в багажном отсеке среди личных вещей водителя и пассажиров было обнаружено 1380 пачек сигарет без акцизных марок. Скрыть сигареты горе-контрабандист попытался в коробках из-под печенья”, — сообщили в пресс-службе.
Сейчас табачные изделия у мужчины изъяли.
Добавляется, что правовую оценку его действиям будет предоставлять суд.
Напомним, 7500 пачек сигарет без акцизных марок Украины обнаружили пограничники в Закарпатье.