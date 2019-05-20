На Закарпатті чоловік хотів провезти більше тисячі пачок сигарет під виглядом пряників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прикордонники затримали чоловіка, який намагався провезти понад тисячу пачок цигарок через український кордон в Чорногорію під виглядом пряників. Про це повідомляє прес-служба Мукачівського прикордонного загону, передає УНН.
“Понад тисячу пачок сигарет намагався сьогодні ввечері провезти через кордон 35-річний громадянин України. Чоловік, мешканець Кривого Рогу, прямував до Чорногорії мікроавтобусом марки “Фіат Дукато”. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску “Дякове”, — йдеться у повідомленні.
“Під час проведення прикордонно-митного огляду даного транспортного засобу у багажному відсіку серед особистих речей водія та пасажирів було виявлено 1380 пачок сигарет без акцизних марок. Приховати сигарети горе-контрабандист спробував у коробках з під печива”, — повідомили у прес-службі.
Наразі тютюнові вироби у чоловіка вилучили.
Додається, що правову оцінку його діям надаватиме суд.
Нагадаємо, 7,5 тисяч пачок сигарет без акцизних марок України виявили прикордонники на Закарпатті.