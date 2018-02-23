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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61504 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74240 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77021 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106753 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100249 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104493 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111483 просмотра

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Возле границы на Закарпатье поймали вооруженных браконьеров

Возле границы на Закарпатье поймали вооруженных браконьеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Неподалеку от госграницы в Береговском районе Закарпатской области пограничники и полицейские задержали двух мужчин, которые осуществляли незаконную охоту. Об этом сообщает Госпогранслужба, передает УНН.

Как говорится в сообщении, во время патрулирования пограничники Мукачевского отряда услышали выстрелы.

“Наряд немедленно выдвинулся к месту вероятного правонарушения. В 300 метрах от границы пограничники обнаружили автомобиль Renault и двух человек с оружием. Игнорируя законные требования пограничников, правонарушители попытались скрыться.

Однако военнослужащие обоих мужчин задержали, ими оказались граждане Украины, жители Ивано-Франковской области. Во время поверхностного осмотра автомобиля пограничники обнаружили еще и боеприпасы и предмет, похожий на оптический прицел”, – отметили в пограничной службе.

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К месту происшествия были вызваны представители полиции. После проведения общего осмотра правоохранители обнаружили карабин-МКМ-072, пневматическую винтовку, два оптических прицела, прибор, похожий на универсальный глушитель, а также патроны к различным видам оружия. Правоохранителям мужчины объяснили, что собирались охотиться на диких зверей.

Сейчас на месте происшествия ведутся мероприятия по фиксации правонарушения. Дальнейшую судьбу задержанных решит суд.

Напомним, 19 февраля военнослужащие пограничной заставы “Бердянск” в прибрежной полосе Азовского моря задержали двух браконьеров с большим количеством рыбы.

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