На Закарпатье 75-летний мужчина разбился насмерть на мопеде
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. На Закарпатье в селе Клячаново, 75-летний водитель мопеда не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, от полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"Полиция Мукачевского районного отделения выясняет обстоятельства аварии, в результате которой погиб водитель мопеда. Сообщение о ДТП с пострадавшим поступило в полицию вчера, 30 апреля, в 21:30 ч. от медиков. Авария произошла в селе Клячаново", - говорится в сообщении.
Полиция выяснила, что водитель мопеда 1944 г.р., местный житель, двигаясь по улице Леси Украинки не справился с управлением и въехал в автобусную остановку.
Пострадавшего доставили в районную больницу, однако от полученных травм мужчина погиб.
Транспортное средство помещено на спецплощадка отделение полиции. Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство, правовая квалификация ДТП - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Следователь в ходе расследования дела назначит ряд экспертиз с целью установления причин и обстоятельств аварии.
Напомним, в Черновицкой области произошло ДТП с участием микроавтобуса и мотоцикла. Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения, в результате которого травмирован водитель-мотоциклиста и его несовершеннолетняя пассажирка.