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На Закарпатті 75-річний чоловік розбився на смерть на мопеді

На Закарпатті 75-річний чоловік розбився на смерть на мопеді

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. На Закарпатті у селі Клячаново, 75-річний водій мопеду не впорався з керуванням та врізався в автобусну зупинку, від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

“Поліція Мукачівського районного відділення з’ясовує обставини аварії, внаслідок якої загинув водій мопеду. Повідомлення про ДТП з потерпілим надійшло до поліції вчора, 30 квітня, о 21:30 год. від медиків. Аварія трапилась у селі Клячаново”, — йдеться у повідомленні.

Поліція з’ясувала, що водій мопеду 1944 р.н., місцевий житель, рухаючись вулицею Лесі Українки не впорався з керуванням та в’їхав у автобусну зупинку.

Потерпілого доставили до районної лікарні, однак від отриманих травм чоловік загинув.

Транспортний засіб поміщено на спецмайданчик відділення поліції. Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження, правова кваліфікація автопригоди — ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Слідчий у ході розслідування справи призначить ряд експертиз з метою встановлення причин та обставин аварії.

Нагадаємо, у Чернівецькій області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та мотоцикла. Правоохоронці встановлюють обставини зіткнення, внаслідок якого травмовано водія-мотоцикліста та його неповнолітню пасажирку.

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