На Закарпатті 75-річний чоловік розбився на смерть на мопеді

КИЇВ. 1 травня. УНН. На Закарпатті у селі Клячаново, 75-річний водій мопеду не впорався з керуванням та врізався в автобусну зупинку, від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.