На Закарпатье взят под стражу мужчина за помощь оккупантам в регистрации Starlink

На Закарпатье задержан 21-летний мужчина, подозреваемый в содействии российским оккупантам: за деньги он регистрировал и верифицировал терминалы Starlink, которые могли использоваться для боевых действий против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По ходатайству прокурора суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога 21-летнему мужчине, подозреваемому в содействии использованию спутниковой связи в интересах российских оккупационных войск

По данным следствия, за вознаграждение он регистрировал и верифицировал терминалы Starlink, которые впоследствии могли быть использованы военными рф. Предложение "быстрого заработка" получил через один из мессенджеров.

Подозреваемый оформлял оборудование на себя, а также привлекал к этому знакомых и родственников. Получив от куратора технические данные терминалов, он вносил их в систему, обеспечивая попадание устройств в "белый список" Starlink. Среди привлеченных лиц - его беременная сожительница.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.

Ему сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Регистрация или легализация терминалов Starlink для нужд оккупационных войск является преступлением. В связи с ограничением доступа рф к этим системам, оккупанты пытаются получить его через гражданских лиц - под видом подработки или помощи. В случае получения подобных предложений - немедленно сообщайте правоохранительные органы через официальные каналы связи