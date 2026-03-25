На Закарпатье взят под стражу мужчина за помощь оккупантам в регистрации Starlink

Киев • УНН

 • 1100 просмотра

21-летний подозреваемый верифицировал терминалы для РФ через родственников и знакомых. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога.

На Закарпатье взят под стражу мужчина за помощь оккупантам в регистрации Starlink

На Закарпатье задержан 21-летний мужчина, подозреваемый в содействии российским оккупантам: за деньги он регистрировал и верифицировал терминалы Starlink, которые могли использоваться для боевых действий против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По ходатайству прокурора суд избрал меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога 21-летнему мужчине, подозреваемому в содействии использованию спутниковой связи в интересах российских оккупационных войск

- говорится в сообщении.

По данным следствия, за вознаграждение он регистрировал и верифицировал терминалы Starlink, которые впоследствии могли быть использованы военными рф. Предложение "быстрого заработка" получил через один из мессенджеров.

Подозреваемый оформлял оборудование на себя, а также привлекал к этому знакомых и родственников. Получив от куратора технические данные терминалов, он вносил их в систему, обеспечивая попадание устройств в "белый список" Starlink. Среди привлеченных лиц - его беременная сожительница.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие доказательства противоправной деятельности.

Ему сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Регистрация или легализация терминалов Starlink для нужд оккупационных войск является преступлением. В связи с ограничением доступа рф к этим системам, оккупанты пытаются получить его через гражданских лиц - под видом подработки или помощи. В случае получения подобных предложений - немедленно сообщайте правоохранительные органы через официальные каналы связи

- отметили в Генпрокуратуре.

