На Закарпатті взято під варту чоловіка за допомогу окупантам у реєстрації Starlink

На Закарпатті затримано 21-річного чоловіка, підозрюваного у сприянні російським окупантам: за гроші він реєстрував та верифікував термінали Starlink, які могли використовуватися для бойових дій проти України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави 21-річному чоловікові, підозрюваному у сприянні використання супутникового зв’язку в інтересах російських окупаційних військ

За даними слідства, за винагороду він реєстрував і верифікував термінали Starlink, які згодом могли бути використані військовими рф. Пропозицію "швидкого заробітку" отримав через один із месенджерів.

Підозрюваний оформлював обладнання на себе, а також залучав до цього знайомих і родичів. Отримавши від куратора технічні дані терміналів, він вносив їх до системи, забезпечуючи потрапляння пристроїв до "білого списку" Starlink. Серед залучених осіб - його вагітна співмешканка.

Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Реєстрація або легалізація терміналів Starlink для потреб окупаційних військ є злочином. У зв’язку з обмеженням доступу рф до цих систем, окупанти намагаються отримати його через цивільних осіб - під виглядом підробітку чи допомоги. У разі отримання подібних пропозицій - негайно повідомляйте правоохоронні органи через офіційні канали зв’язку