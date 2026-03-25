На Закарпатті взято під варту чоловіка за допомогу окупантам у реєстрації Starlink
Київ • УНН
21-річний підозрюваний верифікував термінали для рф через родичів та знайомих. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
На Закарпатті затримано 21-річного чоловіка, підозрюваного у сприянні російським окупантам: за гроші він реєстрував та верифікував термінали Starlink, які могли використовуватися для бойових дій проти України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
За клопотанням прокурора суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави 21-річному чоловікові, підозрюваному у сприянні використання супутникового зв’язку в інтересах російських окупаційних військ
За даними слідства, за винагороду він реєстрував і верифікував термінали Starlink, які згодом могли бути використані військовими рф. Пропозицію "швидкого заробітку" отримав через один із месенджерів.
Підозрюваний оформлював обладнання на себе, а також залучав до цього знайомих і родичів. Отримавши від куратора технічні дані терміналів, він вносив їх до системи, забезпечуючи потрапляння пристроїв до "білого списку" Starlink. Серед залучених осіб - його вагітна співмешканка.
Під час обшуків вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.
Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).
Реєстрація або легалізація терміналів Starlink для потреб окупаційних військ є злочином. У зв’язку з обмеженням доступу рф до цих систем, окупанти намагаються отримати його через цивільних осіб - під виглядом підробітку чи допомоги. У разі отримання подібних пропозицій - негайно повідомляйте правоохоронні органи через офіційні канали зв’язку
