На Закарпатье владелец отеля поселял мужчин, а затем помогал им незаконно пересекать границу

Оперативники Чопского пограничного отряда разоблачили схему незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

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К противоправной деятельности был причастен местный житель-владелец гостиничного комплекса, расположенного в приграничье. Мужчина через соцсети подыскивал желающих незаконно перейти в Словакию. Он встречал своих "клиентов", когда те прибывали на Закарпатье, поселял их в собственном отеле и сам доставлял к границе.

Пере юриста и его клиента задержали на окраине населенного пункта Новоселица Ужгородского района. На момент задержания последний успел передать организатору схемы денежное вознаграждение за переправку в размере 1000 долларов. Еще 7000 долларов переправщик должен был получить в случае успешного завершения сделки.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, по результатам которого изъяли денежные средства, транспортное средство переправщика, его мобильные телефоны и черновые записи.

Фигуранта дела задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 УК. Решается вопрос об избрании закарпатцу меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

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