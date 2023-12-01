На Закарпатье пограничники за сутки задержали пятерых мужчин, которые хотели перейти границу с Венгрией

Пограничники задержали пятерых мужчин, которые планировали перейти границу с Венгрией. Об этом сообщила Государственная пограничная служба, передает УНН.

За прошедшие сутки на границе с Венгрией обнаружили трех нарушителей. Двое шли к границе, третий помогал - говорится в сообщении.

Детали

Пограничники отмечают, что за переход границы один из мужчин заплатил 6 тысяч долларов, а другой должен был заплатить после того, как граница будет перейдена. Устанавливается, кто организовал эту схему.

Еще двух мужчин задержали в рейсовом автобусе, поскольку они не смогли объяснить пограничникам цель приезда в Закарпатье. Выяснилось, что они также планировали перейти украинско-венгерскую границу. границу. По указанию пока неустановленного лица мужчины приехали в Берегово, где должны были заплатить по 4 тысячи долларов за переход границы.

О задержании пограничники сообщили в Нацполицию, задержанных доставили в пограничные подразделения и планируют передать в суд.

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