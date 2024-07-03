На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

В Закарпатской области во время визита в территориальный центр комплектования (ТЦК) мужчина поранил себе руки. Инцидент произошел во время уточнения его военно-учетных данных. Об этом сообщает Закарпатский областной ТЦК и СП в Facebook, передает УНН.

Детали

Мужчина, имя которого Филипп Лунин, отказался предоставлять свои военно-учетные документы и не скрывал нежелания служить. Во время общения с работниками центра он попросился в туалет, где через некоторое время его нашли на полу с порезанными руками.

Военнослужащие ТЦК и СП немедленно оказали первую помощь, наложили турникет, вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

По данным военкомата, Филипп Лунин в 2017 году был признан ограниченно годным к военной службе и поставлен на учет военнообязанных. В соответствии с украинским законодательством, он подлежит призыву по мобилизации.

Напомним,

В Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако есть три категории мужчин, которые могут быть мобилизованы до 25 лет. Одной из таких категорий являются мужчины, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и были признаны ограниченно годными.

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