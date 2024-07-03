На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

  •  50065 просмотра
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

  •  66648 просмотра
рф объявила в розыск заместителя командующего Сухопутных войск Украины

рф объявила в розыск заместителя командующего Сухопутных войск Украины

  •  32946 просмотра
Кабмин разрешил увеличить количество забронированных от мобилизации госслужащих

Кабмин разрешил увеличить количество забронированных от мобилизации госслужащих

  •  48573 просмотра
Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  28181 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  115424 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  126973 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  143605 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  147266 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  148192 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

  •  66648 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  110145 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  102766 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  107442 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  107065 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 21:17  •  2349 просмотра

Read in English

В Закарпатской области мужчина по имени Филипп Лунин повредил руки, пытаясь избежать мобилизации во время посещения территориального призывного пункта.

В Закарпатской области во время визита в территориальный центр комплектования (ТЦК) мужчина поранил себе руки. Инцидент произошел во время уточнения его военно-учетных данных. Об этом сообщает Закарпатский областной ТЦК и СП в Facebook, передает УНН.

Детали

Мужчина, имя которого Филипп Лунин, отказался предоставлять свои военно-учетные документы и не скрывал нежелания служить. Во время общения с работниками центра он попросился в туалет, где через некоторое время его нашли на полу с порезанными руками.

Военнослужащие ТЦК и СП немедленно оказали первую помощь, наложили турникет, вызвали полицию и скорую помощь. Мужчину госпитализировали.

По данным военкомата, Филипп Лунин в 2017 году был признан ограниченно годным к военной службе и поставлен на учет военнообязанных. В соответствии с украинским законодательством, он подлежит призыву по мобилизации.

Напомним,

В Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Однако есть три категории мужчин, которые могут быть мобилизованы до 25 лет. Одной из таких категорий являются мужчины, которые прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и были признаны ограниченно годными.

На Закарпатье задержан руководитель силового крыла преступной группировки, которую координировал экс-нардеп-регионал28 июня 2024, 12:52 • 10983 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
facebookFacebook
polshaПольша
Эксклюзив
Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов
  •  84579 просмотра

Враг все чаще бьет по Украине КАБами – эксперты КНИИСЭ рассказали об особенностях этих боеприпасов

Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  100649 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  101261 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  76832 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  56440 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  42126 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  45017 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  46913 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  36544 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  31542 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Популярные

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

Есть хорошие перспективы: Зеленский об отчете руководителя Службы внешней разведки

  •  28181 просмотра
Кабмин разрешил увеличить количество забронированных от мобилизации госслужащих

Кабмин разрешил увеличить количество забронированных от мобилизации госслужащих

  •  48573 просмотра
рф объявила в розыск заместителя командующего Сухопутных войск Украины

рф объявила в розыск заместителя командующего Сухопутных войск Украины

  •  32946 просмотра
Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

Первыми, за почти 200 лет, женщинами-участницами Garrick Club станут актрисы Джуди Денч и Шан Филлипс

  •  66648 просмотра
Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

Зеленский и Орбан обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира

  •  50065 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  115424 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  126973 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

1 июля 2024, 13:00  •  143605 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  147266 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  148192 просмотра

Война

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

  •  1920 просмотра
На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

  •  2380 просмотра
С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений - Генштаб

  •  3951 просмотра
Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

  •  8768 просмотра
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

  •  15761 просмотра

политика

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

  •  1920 просмотра
Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

  •  8768 просмотра
Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

  •  22724 просмотра
Несмотря на выборы в странах-партнерах, Запад будет поддерживать Украину - Кулеба

Несмотря на выборы в странах-партнерах, Запад будет поддерживать Украину - Кулеба

  •  17803 просмотра
Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

  •  23030 просмотра

Война

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

  •  1920 просмотра
На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

На Закарпатье мужчина ранил себя в военкомате, пытаясь избежать мобилизации

  •  2380 просмотра
С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 136 боевых столкновений - Генштаб

  •  3951 просмотра
Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

  •  8768 просмотра
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

  •  15761 просмотра

политика

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

Пентагон: Украина может использовать американское оружие против российских сил в оккупированном Крыму

  •  1920 просмотра
Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

Сырский провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США

  •  8768 просмотра
Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

Наращивание мощностей генерации, защита энергообъектов и привлечение американских специалистов: о чем Галущенко говорил с министром энергетики США

  •  22724 просмотра
Несмотря на выборы в странах-партнерах, Запад будет поддерживать Украину - Кулеба

Несмотря на выборы в странах-партнерах, Запад будет поддерживать Украину - Кулеба

  •  17803 просмотра
Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

Возможность заключения сделки с путиным по Украине и нерасширение НАТО? СМИ раскрыли возможный "план Трампа" относительно Альянса

  •  23030 просмотра

Новости Бизнеса

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

Во Львове состоялся Mind Invest Summit - крупнейшее мероприятие этого лета для инвесторов и предпринимателей

  •  9187 просмотра
В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  103633 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  109294 просмотра

Экономика

Минэнерго опровергло главные тезисы враждебного ИПСО по энергетике

Минэнерго опровергло главные тезисы враждебного ИПСО по энергетике

  •  20970 просмотра
Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

Барометр качества жизни: у 65% украинцев уровень доходов увеличился

  •  15948 просмотра
Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

Укрпочта открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

  •  15771 просмотра
В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

В этом году группа Нафтогаз уже увеличила добычу газа на 8% в этом году

  •  16860 просмотра
Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

Поездка к морю: в УЗ назначили дополнительный поезд Киев - Одесса

  •  16614 просмотра

Киев

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

Пожар в Голосеевском районе Киева локализовали - ГСЧС

  •  5446 просмотра
В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

В Киеве на Теремках масштабный пожар - вероятно взорвался генератор

  •  15761 просмотра
Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

Ухудшение качества воздуха в Киеве подтверждают спутники NASA: когда ждать улучшения

  •  15314 просмотра
Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

Подготовьте зонтики: в Украине предупреждают об ухудшении погодных условий

  •  18605 просмотра
Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  24360 просмотра