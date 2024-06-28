Киев • УНН
Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили организованную преступную группировку в Закарпатской области, задержав руководителя силового блока банды, которую координировал бывший народный депутат от Партии регионов, а ныне председатель районного совета.
Служба безопасности и Национальная полиция обезвредили организованную преступную группировку, которая терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Закарпатья. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
В результате комплексных мероприятий в Мукачево задержан руководитель силового блока банды, которую координировал бывший народный депутат от Партии регионов. Сейчас экс-нардеп возглавляет один из районных советов области,
Детали
По материалам дела, злоумышленники специализировались на совершении насилия и давления в отношении политических конкурентов экс-регионала. Так, например, участники банды пытались запугать одного из депутатов Закарпатского облсовета.
Задокументировано, что фигуранты совершили подрыв во дворе его домовладения, используя взрывчатку. А перед тем неоднократно поджигали его квартиру и движимое имущество.
На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении по чч. 3, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
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