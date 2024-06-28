На Закарпатті затримано керівника силового крила злочинного угруповання, яке координував екснардеп-регіонал
Київ • УНН
Служба безпеки України та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання у Закарпатській області, затримавши керівника силового блоку банди, яке координував колишній народний депутат від Партії регіонів, а нині голова районної ради.
Служба безпеки та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання, яке тероризувало та намагалося тримати в страху мешканців Закарпаття. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
У результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, яку координував колишній народний депутат від Партії регіонів. Наразі екснардеп очолює одну з районних рад області,
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За матеріалами справи, зловмисники спеціалізувалися на здійсненні насильства і тиску щодо політичних конкурентів ексрегіонала. Так, наприклад, учасники банди намагалися залякати одного з депутатів Закарпатської облради.
Задокументовано, що фігуранти здійснили підрив на подвір’ї його домоволодіння, використовуючи вибухівку. А перед тим неодноразово підпалювали його помешкання та рухоме майно.
На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за чч. 3, 4 ст. 27, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Наразі вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.
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