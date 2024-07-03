На Закарпатті чоловік поранив себе у військкоматі, намагаючись уникнути мобілізації
Київ • УНН
У Закарпатській області чоловік на ім'я Пилип Лунін пошкодив руки, намагаючись уникнути мобілізації під час відвідування територіального призовного пункту.
У Закарпатській області під час візиту до територіального центру комплектування (ТЦК) чоловік поранив собі руки. Інцидент стався під час уточнення його військово-облікових даних. Про це повідомляє Закарпатський обласний ТЦК та СП у Facebook, передає УНН.
Деталі
Чоловік, ім'я якого Пилип Лунін, відмовився надавати свої військово-облікові документи та не приховував небажання служити. Під час спілкування з працівниками центру він попросився до туалету, де через деякий час його знайшли на підлозі з порізаними руками.
Військовослужбовці ТЦК і СП негайно надали першу допомогу, наклали турнікет, викликали поліцію і швидку допомогу. Чоловіка госпіталізували.
За даними військкомату, Пилип Лунін у 2017 році був визнаний обмежено придатним до військової служби та поставлений на облік військовозобов'язаних. Відповідно до українського законодавства, він підлягає призову по мобілізації.
Нагадаємо
В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Проте є три категорії чоловіків, які можуть бути мобілізовані до 25 років. Однією з таких категорій є чоловіки, які пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) та були визнані обмежено придатними.
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