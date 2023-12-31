На юге Украины ПВО работало этой ночью 7 часов

Противовоздушная оборона в Херсонской, Николаевской и Одесской областях работала этой ночью 7 часов из-за атаки "шахедов". Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.

"Запускали с территорию Крымского полуострова. И снова направляли их и по прифронтовым территориям, и по более глубокому тылу. Противовоздушная оборона в нашей зоне ответственности работала 7 часов. Это была работы и на Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Подавляющее большинство сбитых дронов в Одесской области. В Херсонской области, к сожалению, произошло попадание, но враг продолжает бить по тем населенным пунктам, которые и так уже существенно пострадали от предыдущих атак", - сообщила Гуменюк.

Напомним

По информации Генерального штаба ВСУ, в небе над Украиной этой ночью был уничтожен 21 вражеский БпЛА "Shahed-136/131".