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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 32265 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 76168 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105572 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113604 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127497 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144029 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147581 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 188981 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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На въездном знаке в Киев появилась надпись против ЛГБТ

На въездном знаке в Киев появилась надпись против ЛГБТ

Киев  •  УНН

 • 28258 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. На знаке, установленном возле дороги на въезде в Киев из Борисполя, появилась надпись против ЛГБТ, передает корреспондент УНН.

На знаке "Вас приветствует Киев. Welcome to Kyiv", установленном возле трассы на въезде в столицу из Борисполя, появилась надпись черной краской "Геть ЛГБТ з України".

Напомним, сегодня, 17 июня, в Киеве состоялся "Марш равенства". По данным правоохранителей, участие в нем приняли около трех тысяч человек. Участники акции прошли маршем от Дома учителя до площади Льва Толстого в Киеве.

Еще до начала акции в столице произошли столкновения с активистами, которые пытались помешать проведению "Марша равенства", правоохранители задержали 57 человек. Сам марш, по словам полиции, прошел спокойно.

Украинские Национальные Новости

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