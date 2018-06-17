На в'їзному знаку до Києва з'явився напис проти ЛГБТ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На знаку, встановленому біля дороги на в'їзді до Києва з Борисполя, з'явився напис проти ЛГБТ, передає кореспондент УНН.
На знаку "Вас вітає Київ. Welcome to Kyiv", встановленому біля траси на в'їзді до столиці з Борисполя, з'явився напис чорною фарбою "Геть ЛГБТ з України".
Нагадаємо, сьогодні, 17 червня, в Києві відбувся "Марш рівності". За даними правоохоронців, участь в ньому взяли близько трьох тисяч осіб. Учасники акції пройшли ходою від Будинку вчителя до площі Льва Толстого у Києві.
Ще до початку акції в столиці сталися сутички з активістами, які намагалися перешкодити проведенню "Маршу рівності", правоохоронці затримали 57 осіб. Сам марш, як розповіли в поліції, пройшов спокійно.