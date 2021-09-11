На въезде в Ирпень произошла масштабная ДТП с участием трех авто, не менее 5 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в городе Ирпене, в результате которой пострадали по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
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“В полицию по спецлинии „102“ поступило сообщение о том, что городе Ирпене по улице Поповича произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. На место происшествия направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Бучанского районного управления полиции”, — говорится в сообщении.
Детали
Правоохранители установили, что автомобиль марки “Skoda” двигаясь в направлении Ирпеня совершил столкновение с попутным авто “Dacia”. В дальнейшем автомобиль “Dacia” вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем “Opel”, который писця этого въехал в забор.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять человек. Всех с различными степенями телесных повреждений доставлены в местную больницу. Погибших нет.
“Сейчас полицейскими устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия”, — резюмировали в сообщении.
Напомним
В начале сентября полиция открыла уголовное производство из-за ДТП, которое произошло в Киевской области с участием паломников-хасидов.