На в'їзді в Ірпінь сталась масштабна ДТП за участі трьох авто, щонайменше 5 постраждалих

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“До поліції на спецлінію „102“ надійшло повідомлення про те, що місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей. На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції”, — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановили, що автомобіль марки “Skoda” рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто “Dacia”. Надалі автомобіль “Dacia” вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто “Opel”, який пісця цього в‘їхав у паркан.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб. Усіх з різними ступенями тілесних ушкоджень доставлено до місцевої лікарні. Загиблих немає.

“Наразі поліцейськими встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо

На початку вересня поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, яка сталася на Київщині за участю паломників-хасидів.