На в'їзді в Ірпінь сталась масштабна ДТП за участі трьох авто, щонайменше 5 постраждалих

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в місті Ірпені, в результаті якої постраждало щонайменше п'ятеро осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київщини.

Цитата

“До поліції на спецлінію „102“ надійшло повідомлення про те, що місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей. На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Правоохоронці встановили, що автомобіль марки “Skoda” рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто “Dacia”. Надалі автомобіль “Dacia” вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто “Opel”, який пісця цього в‘їхав у паркан.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб. Усіх з різними ступенями тілесних ушкоджень доставлено до місцевої лікарні. Загиблих немає.

“Наразі поліцейськими встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди”, — резюмували у повідомленні.

Нагадаємо

На початку вересня поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, яка сталася на Київщині за участю паломників-хасидів.

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