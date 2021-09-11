На в'їзді в Ірпінь сталась масштабна ДТП за участі трьох авто, щонайменше 5 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди в місті Ірпені, в результаті якої постраждало щонайменше п'ятеро осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Київщини.
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“До поліції на спецлінію „102“ надійшло повідомлення про те, що місті Ірпені по вулиці Поповича сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілей. На місце події направлено групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Правоохоронці встановили, що автомобіль марки “Skoda” рухаючись у напрямку Ірпеня здійснив зіткнення з попутним авто “Dacia”. Надалі автомобіль “Dacia” вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з авто “Opel”, який пісця цього в‘їхав у паркан.
За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб. Усіх з різними ступенями тілесних ушкоджень доставлено до місцевої лікарні. Загиблих немає.
“Наразі поліцейськими встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо
На початку вересня поліція відкрила кримінальне провадження через ДТП, яка сталася на Київщині за участю паломників-хасидів.