На въезде в Севастополь проверяют всех водителей с украинскими номерами – СМИ

Детали

По их данным, посты стоп-контроля установлены у въездной стелы в Севастополь со стороны Бахчисарайского района.

В пресс-службе управления МВД россии в Севастополе сообщили ForPost, что посты на въезде в город развернуты в целях безопасности дорожного движения. Официально об этом не сообщалось.

Как пишет Крым.Реалии, о новых ограничениях также сообщает севастопольский паблик в соцсети «ВКонтакте».

Издание добавляет, что «желтый» уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 29 августа.

Напомним

Российские власти Севастополя ввели «желтый» уровень террористической опасности в городе после «атаки беспилотника» по штабу Черноморского флота россии.

Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось о взрывах на складах боеприпасов, трансформаторной подстанции и повреждении железной дороги. Российские власти заявили, что из района села Майское в Джанкойском районе эвакуировали более 3 тысяч жителей.

Минобороны россии назвало событие на севере Крыма «диверсией». В Крыму возбуждено уголовное дело. Информации о подозреваемых или задержанных нет.