На въезде в Севастополь проверяют всех водителей с украинскими номерами – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. При въезде в Севастополь российские полицейские останавливают и проверяют автомобили с украинскими номерами. Об этом сообщает местное издание ForPost со ссылкой на очевидцев, передает УНН.
Детали
По их данным, посты стоп-контроля установлены у въездной стелы в Севастополь со стороны Бахчисарайского района.
В пресс-службе управления МВД россии в Севастополе сообщили ForPost, что посты на въезде в город развернуты в целях безопасности дорожного движения. Официально об этом не сообщалось.
Как пишет Крым.Реалии, о новых ограничениях также сообщает севастопольский паблик в соцсети «ВКонтакте».
Издание добавляет, что «желтый» уровень террористической опасности продлен в Севастополе до 29 августа.
Напомним
Российские власти Севастополя ввели «желтый» уровень террористической опасности в городе после «атаки беспилотника» по штабу Черноморского флота россии.
Утром 16 августа произошли взрывы в Джанкойском районе аннексированного Крыма. Сообщалось о взрывах на складах боеприпасов, трансформаторной подстанции и повреждении железной дороги. Российские власти заявили, что из района села Майское в Джанкойском районе эвакуировали более 3 тысяч жителей.
Минобороны россии назвало событие на севере Крыма «диверсией». В Крыму возбуждено уголовное дело. Информации о подозреваемых или задержанных нет.