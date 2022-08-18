На в'їзді до Севастополя перевіряють усіх водіїв із українськими номерами - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. При в'їзді до Севастополя російські поліцейські зупиняють та перевіряють автомобілі з українськими номерами. Про це повідомляє місцеве видання ForPost із посиланням на очевидців, передає УНН.
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За їхніми даними, пости стоп-контролю встановлено біля в'їзної стели до Севастополя з боку Бахчисарайського району.
У прес-службі управління МВС росії в Севастополі повідомили ForPost, що пости на в'їзді в місто розгорнуті з метою безпеки дорожнього руху. Офіційно про це не повідомлялося.
Як пише Крим.Реалії, про нові обмеження також повідомляє севастопольський паблік у соцмережі «ВКонтакте».
Видання додає, що «жовтий» рівень терористичної небезпеки продовжено у Севастополі до 29 серпня.
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