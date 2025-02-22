На ВОТ новые правила покупки SIM-карт для иностранцев: что изменится с 2025 года

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Киев  •  УНН

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С 1 января 2025 года на временно оккупированных территориях вводятся новые ограничения на покупку SIM-карт для иностранцев. Новые правила предусматривают лимит в 10 карточек и обязательное предоставление биометрических данных.

С 1 января 2025 года в стране-террористе вступили в силу новые ограничения по покупке SIM-карт для иностранцев и лиц без гражданства на ВОТ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Это решение стало частью более широкой стратегии усиления контроля над населением, включающей введение мер для идентификации и мониторинга.

Согласно новым правилам, иностранцы имеют право на оформление не более десяти SIM-карт, однако для этого они должны предоставить биометрические данные и IMEI своих мобильных устройств. Все, кто уже использует SIM-карты на территории агрессора, обязаны до 1 июля 2025 года подтвердить свою личность с помощью российского паспорта. В случае нарушения лимита на количество карт связь будет заблокирована, а устройства будут изыматься для проверки переписки и активности в соцсетях.

Жителей таких регионов призывают быть осторожными и обращаться к альтернативным способам связи, чтобы избежать возможных последствий в случае нарушения новых правил.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика

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