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05:23 • 4876 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120898 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181789 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146264 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138031 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116965 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107717 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102959 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140964 перегляди

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На ТОТ нові правила купівлі SIM-карт для іноземців: що зміниться з 2025 року

На ТОТ нові правила купівлі SIM-карт для іноземців: що зміниться з 2025 року

Київ • УНН

 • 63423 перегляди

З 1 січня 2025 року на тимчасово окупованих територіях вводяться нові обмеження на купівлю SIM-карт для іноземців. Нові правила передбачають ліміт у 10 карток та обов'язкове надання біометричних даних.

З 1 січня 2025 року в країні-терорист набули чинності нові обмеження щодо купівлі SIM-карт для іноземців та осіб без громадянства на ТОТ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Це рішення стало частиною більш широкої стратегії посилення контролю над населенням, що включає введення заходів для ідентифікації та моніторингу.

Згідно з новими правилами, іноземці мають право на оформлення не більше десяти SIM-карт, однак для цього вони повинні надати біометричні дані і IMEI своїх мобільних пристроїв. Усі, хто вже використовує SIM-карти на території агресора, зобов'язані до 1 липня 2025 року підтвердити свою особу за допомогою російського паспорта. У разі порушення ліміту на кількість карт зв’язок буде заблокований, а пристрої вилучатимуться для перевірки листування та активності в соцмережах.

Мешканців таких регіонів закликають бути обережними і звертатися до альтернативних способів зв’язку, щоб уникнути можливих наслідків у разі порушення нових правил.

"ворог змінює персональні дані та громадянство": в ЦНС розповіли, як окупанти вивозять українських дітей 19.02.25, 23:26 • 31509 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика

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