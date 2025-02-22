На ТОТ нові правила купівлі SIM-карт для іноземців: що зміниться з 2025 року

З 1 січня 2025 року в країні-терорист набули чинності нові обмеження щодо купівлі SIM-карт для іноземців та осіб без громадянства на ТОТ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Це рішення стало частиною більш широкої стратегії посилення контролю над населенням, що включає введення заходів для ідентифікації та моніторингу.

Згідно з новими правилами, іноземці мають право на оформлення не більше десяти SIM-карт, однак для цього вони повинні надати біометричні дані і IMEI своїх мобільних пристроїв. Усі, хто вже використовує SIM-карти на території агресора, зобов'язані до 1 липня 2025 року підтвердити свою особу за допомогою російського паспорта. У разі порушення ліміту на кількість карт зв’язок буде заблокований, а пристрої вилучатимуться для перевірки листування та активності в соцмережах.

Мешканців таких регіонів закликають бути обережними і звертатися до альтернативних способів зв’язку, щоб уникнути можливих наслідків у разі порушення нових правил.

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