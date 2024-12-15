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На ВОТ Донецкой области задержан мужчина, который якобы мог взорвать авто экс-начальника оленевской колонии Евсюкова

На ВОТ Донецкой области задержан мужчина, который якобы мог взорвать авто экс-начальника оленевской колонии Евсюкова

Киев  •  УНН

 • 8550 просмотра

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Оккупационные власти задержали мужчину, которого подозревают в подрыве автомобиля бывшего начальника Еленовской колонии. По словам задержанного, за теракт ему обещали 10 тысяч долларов от Украины.

В так называемом «днр» силовые органы задержали мужчину, которого подозревают в подрыве авто экс-начальника оленевской колонии. Согласно информации, которую пророссийская «власть» объявила в тг-канале, мужчина признался, что якобы «Украина обещала ему за это 10 000 долларов».

Передает УНН со ссылкой на росСМИ и издание «Остров».

Коллаборационные «власти» так называемой «днр» задержали жителя оккупированного Донецка, которого они подозревают в причастности к подрыву автомобиля, произошедшего в центре города 9 декабря. 

Справка

УНН передавал, что во временно оккупированном Донецке 9 декабря, взорвался автомобиль в котором находился начальник Еленовской колонии. Ранее у Еленовской колонии произошел теракт против пленных бойцов ВСУ.

Вот о чем говорится в ТГ-канале ресурса сепаратистского формирования:

«По данным следствия, подозреваемый, находясь возле жилого дома по улице Университетская в городе Донецке, с целью убийства местного жителя разместил под его транспортное средство самодельное взрывное устройство. Утром 9 декабря текущего года, когда владельцы подошли к автомобилю, оно сдетонировало, в результате чего один пострадавший от полученных телесных повреждений скончался, второму пострадавшему оказана медицинская помощь», передает „Следком ДНР“.

Задержанный во время допроса, как указывается, признался, что «действовал по указанию украинских спецслужб» - за подрыв автомобиля ему якобы обещали 10 000 долларов США.

Установлено, что задержанный, действуя по заданию ГУР МО Украины, заложил самодельное взрывное устройство под днище автомобиля потерпевшего и осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства с целью убийства, а в настоящее время сотрудники УФСБ и МВД по ДНР продолжают оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к убийству

- написал руководитель «днр» пушилин. 

Напомним

На временно оккупированных территориях в школах появились ящики для анонимных доносов на «нелояльных» учеников и учителей. Оккупационная власть заставляет администрации школ передавать полученные доносы в ФСБ.

Погибли более 1400 военных вс рф, которые были дислоцированы в оккупированном Крыму: что происходит на ВОТ19 нояб. 2024, 08:20 • 15332 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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ukrainaУкраина
donetskДонецк