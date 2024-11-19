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Погибли более 1400 военных вс рф, которые были дислоцированы в оккупированном Крыму: что происходит на ВОТ

Киев  •  УНН

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В оккупированном Крыму незаконно заключены 218 человек, из них 132 крымских татарина. Местные жители сталкиваются с проблемами отопления, водоснабжения и ростом цен на топливо из-за военных действий.

В оккупированном Крыму продолжаются репрессии против местных жителей, в частности крымских татар, и нарастают проблемы с инфраструктурой и обеспечением базовых потребностей.

Об этом сообщают в представительстве Президента Украины в Автономной республике Крым, пишет УНН.

Детали

По состоянию на 19 ноября в оккупированном Крыму незаконно заключены 218 человек, среди которых 132 - крымские татары. Из них 43 находятся под арестом (28 - крымские татары), 151 - заключены (97 - крымские татары), а 26 остаются без определенного статуса (6 - крымские татары).

Зарегистрировано 1047 случаев передачи материалов по ст. 20.3.3 КоАП рф в так называемые «суды» в Крыму. В 928 случаях были вынесены постановления о штрафах или решения, присоединенные к другим делам, а в 31 случае рассмотрение продолжается. По меньшей мере 1408 солдат российской армии, дислоцированных в оккупированном Крыму, погибли.

Из них 914, вероятно, были гражданами Украины. Реальное количество потерь может быть выше, поскольку россия скрывает эти данные. Также подтверждено, что 67 военнослужащих оккупационной армии взяты в плен. Жители Крыма жалуются на перебои с отоплением из-за незаконной точечной застройки в прибрежных городах и в Симферополе.

Аварии на теплотрассах, которые участились с началом отопительного сезона 18 октября, оставляют жителей без теплоснабжения. В Белогорском районе по меньшей мере 20 населенных пунктов сталкиваются с проблемами водоснабжения, что стало особенно острым после подрыва Каховской ГЭС.

Повышение цен на топливо также вызывает возмущение местных жителей. Основными причинами являются удары украинской армии по российским нефтебазам и использование оккупантами Крыма для военных целей.

Гражданское сопротивление:

В Феодосии оккупанты задержали Игоря Тимченко из-за татуировки с украинским трезубцем. Его заставили извиняться на видео, составили административный протокол и передали дело в так называемый «суд».

В Симферополе пенсионерка Виктория Голубева получила штраф в 40 тысяч рублей за публикацию критики пенсионной реформы россии и вопрос «Зачем нам Крым и Донбасс за такую цену?».

В Джанкое российские силовики избили незрячего Игоря Никитенко за критику оккупационной администрации. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Активисты движения «Желтая лента» за один день распространили более 100 проукраинских листовок в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Активисты «Крымские боевые чайки» сообщили об обвале железнодорожного моста в селе Маслово Джанкойского района из-за перегрузки военной техникой.

Тем временем активистки движения «Злая Мавка» распространяют патриотические граффити, листовки и наклейки, напоминая, что «Крым - это Украина».

В Севастополе на улицах и в парках появились тыквы с сообщением, что оккупантам здесь не рады.

Напомним 

Оккупанты отправили первых призывников из Мариуполя, Волновахи и Запорожья в российские воинские части. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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