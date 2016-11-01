На Волыни задержали три группы лиц, которые грабили квартиры и похищали машины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Волынские полицейские задержали три группы лиц, которые занимались кражами из квартир жителей Луцка и угоном автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Волынской области.
Сотрудники полиции разоблачили группу лиц, которая подозревается в совершении пяти угонов автомобилями на территории Киверцовского района и Луцка. Речь идет о похищении четырех автомобилей марки "ВАЗ" и автомобиля "Дэу Сенс".
Так, 18-летнему жителю областного центра следователи уже объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.289 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
Суд избрал ему меру пресечения - два месяца ареста. Среди подозреваемых двое несовершеннолетних - 16-летний и 15-летний жители Киверцовского района.
Другая группа лиц также занималась незаконным завладением автотранспорта. В частности, установлена их причастность к краже автомобиля "Опель Фронтера". 25-летнему жителю Луцка следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.289. Судом избрана мера пресечения - арест сроком на два месяца.
Также была разоблачена группа лиц - четырех жителей Ужгорода, причастных к совершению краж из квартир жителей Луцка. Двум 26-летним гражданам объявлено подозрение по признакам преступления, предусмотрено ст.185 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал в отношении них меру пресечения - арест сроком на два месяца.