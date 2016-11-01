На Волині затримали три групи осіб, які грабували квартири та викрадали автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Волинські поліцейські затримали три групи осіб, які займалися крадіжками з помешкань жителів Луцька та викраденням автомобілів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Волинської області.
Співробітники поліції викрили групу осіб, яка підозрюється у скоєні п’яти незаконних заволодінь автомобілями на території Ківерцівського району та Луцька. Йдеться про викрадення чотирьох автомобілів марки “ВАЗ” та автомобіля “Део Сенс”.
Так, 18-річному жителю обласного центру слідчі вже оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Суд обрав йому запобіжний захід — два місяці арешту. Серед підозрюваних двоє неповнолітніх — 16-річний та 15-річний жителі Ківерцівського району.
Інша група осіб також займалася незаконним заволодінням автотранспорту. Зокрема, встановлено їх причетність до крадіжки автомобіля “Опель Фронтера”. 25-річному жителю Луцька слідчі повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289. Судом обрано запобіжний захід — арешт строком на два місяці.
Також було викрито групу осіб — чотирьох жителів Ужгорода, які причетні до скоєнні крадіжок з помешкань жителів Луцька. Двом 26-річним громадянам оголошено підозру за ознаками злочину, передбачено ст.185 Кримінально Кодексу України. Суд обрав щодо них запобіжний захід — арешт строком на два місяці.