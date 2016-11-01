На Волині затримали три групи осіб, які грабували квартири та викрадали автівки

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25829 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 53920 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 70891 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 140906 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203692 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191932 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212312 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197125 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152605 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153564 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 9811 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11628 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 7475 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10134 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 8797 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483249 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318932 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380887 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492959 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736846 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124798 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184349 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127086 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161838 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185032 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

На Волині затримали три групи осіб, які грабували квартири та викрадали автівки

На Волині затримали три групи осіб, які грабували квартири та викрадали автівки

Київ • УНН

 • 8316 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Волинські поліцейські затримали три групи осіб, які займалися крадіжками з помешкань жителів Луцька та викраденням автомобілів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Волинської області.

Співробітники поліції викрили групу осіб, яка підозрюється у скоєні п’яти незаконних заволодінь автомобілями на території Ківерцівського району та Луцька. Йдеться про викрадення чотирьох автомобілів марки “ВАЗ” та автомобіля “Део Сенс”.

Так, 18-річному жителю обласного центру слідчі вже оголосили підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Суд обрав йому запобіжний захід — два місяці арешту. Серед підозрюваних двоє неповнолітніх — 16-річний та 15-річний жителі Ківерцівського району.

Інша група осіб також займалася незаконним заволодінням автотранспорту. Зокрема, встановлено їх причетність до крадіжки автомобіля “Опель Фронтера”. 25-річному жителю Луцька слідчі повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.289. Судом обрано запобіжний захід — арешт строком на два місяці.

Також було викрито групу осіб — чотирьох жителів Ужгорода, які причетні до скоєнні крадіжок з помешкань жителів Луцька. Двом 26-річним громадянам оголошено підозру за ознаками злочину, передбачено ст.185 Кримінально Кодексу України. Суд обрав щодо них запобіжний захід — арешт строком на два місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43