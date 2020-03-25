На Волыни зафиксировано 12 подозрений на коронавирус

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70868 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83706 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96814 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94201 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106015 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91184 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103422 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106080 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131099 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130350 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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На Волыни зафиксировано 12 подозрений на коронавирус

На Волыни зафиксировано 12 подозрений на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 19809 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Волынской области зафиксировано 12 подозрений на заболевание коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.

"С подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 12 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образцы биологического материала от данных лиц направлены на исследования в референс-лаборатории ГУ "ЦОЗ МОЗ Украины" г. Киев для проведения лабораторных исследований.

Как ранее сообщалось в УНН, в Волынской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 заболел 7-летний ребенок.

Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.

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