На Волыни зафиксировано 12 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Волынской области зафиксировано 12 подозрений на заболевание коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской ОГА.
"С подозрением на коронавирусную инфекцию в области - 12 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что образцы биологического материала от данных лиц направлены на исследования в референс-лаборатории ГУ "ЦОЗ МОЗ Украины" г. Киев для проведения лабораторных исследований.
Как ранее сообщалось в УНН, в Волынской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. COVID-19 заболел 7-летний ребенок.
Напомним, по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 113 случаев COVID-19.