На Волині зафіксовано 12 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Волинській області зафіксовано 12 підозр на захворювання коронавірусом. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
"З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 12 осіб", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що зразки біологічного матеріалу від даних осіб направлено на дослідженні у референс-лабораторії ДУ "ЦГЗ МОЗ України" м. Київ для проведення лабораторних досліджень.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Волинській області зафіксовано перший випадок коронавірусної інфекції. COVID-19 захворіла 7-річна дитина.
Нагадаємо, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 113 випадків COVID-19.