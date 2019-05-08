На Волыни грузовик влетел в школьный автобус, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В селе Шклинь Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса и грузовика. Водитель автобуса погиб, передает УНН со ссылкой на полицию области.
Предварительно правоохранители установили, что водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику. В результате столкновения транспортных средств руководитель школьного транспорта погиб.
Отмечается, что пассажиров в автобусе не было. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователи начнут уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Турции школьный автобус попал в ужасное ДТП.