На Волині вантажівка влетіла у шкільний автобус, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В селі Шклінь Волинської області сталась дорожньо-транспортна пригода за участю шкільного автобуса та вантажівки. Водій автобуса загинув, передає УНН з посиланням на поліцію області.
Попередньо правоохоронці встановили, що водій автобуса, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі вантажівці. Внаслідок зіткнення транспортних засобів керманич шкільного транспорту загинув.
Зазначається, що пасажирів в автобусі не було. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини пригоди.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, у Туреччині шкільний автобус потрапив у жахливе ДТП.