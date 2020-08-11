На Волыни в исправительной колонии зафиксирована вспышка COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. На Волыни в исправительной колоии в пгт Цумань зафиксирована вспышка COVID-19. Так, болезнь обнаружили у 4 работников заведения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киверцивской райгосадминистрации.
"По оперативной информации Луцкого гормежрайонного отдела Государственного учреждения "Волынский областной лабараторний центр Министерства здравоохранения Украины", по состоянию на 11 августа 2020 года, в Киверцивском районе зарегистрировано 475 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19, в том числе 11 летальных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего выздоровели - 407 человек. Продолжают болеть - 57 человек.
"За сутки в районе выявлено 4 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Зарегистрированна вспышка в ИК-84 пгт. Цумань, выявлено всего - 4 случая среди работников учреждения (в том числе за последние сутки 2 случая)", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Украине на 8:50 11 августа зафиксировано уже более 83 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев - опять более тысячи.