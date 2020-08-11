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На Волині у виправній колонії зафіксовано спалах COVID-19

На Волині у виправній колонії зафіксовано спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. На Волині у виправній колоії у смт Цумань зафіксовано спалах COVID-19. Так, захворювання виявили у 4 працівників закладу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Ківерцівської райдержадміністрації.

"За оперативною інформацією Луцького міськміжрайонного відділу Державної установи "Волинський обласний лабараторний центр Міністерства охорони здоров’я України", станом на 11 серпня 2020 року, у Ківерцівському районі зареєстровано 475 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, у тому числі 11 летальних", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього одужало – 407 осіб. Продовжують хворіти - 57 осіб.

"За добу у районі виявлено 4 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Зареєстрований спалах у ВК-84 смт Цумань, виявлено всього – 4 випадки серед працівників закладу (у тому числі за останню добу 2 випадки)", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча.

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