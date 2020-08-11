На Волині у виправній колонії зафіксовано спалах COVID-19

"За оперативною інформацією Луцького міськміжрайонного відділу Державної установи "Волинський обласний лабараторний центр Міністерства охорони здоров’я України", станом на 11 серпня 2020 року, у Ківерцівському районі зареєстровано 475 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, у тому числі 11 летальних", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що всього одужало – 407 осіб. Продовжують хворіти - 57 осіб.

"За добу у районі виявлено 4 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Зареєстрований спалах у ВК-84 смт Цумань, виявлено всього – 4 випадки серед працівників закладу (у тому числі за останню добу 2 випадки)", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні на 8:50 11 серпня зафіксовано вже понад 83 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків - знову більше ніж тисяча.