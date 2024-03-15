На Волыни трое мужчин погибли в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны

В селе Колпитов Владимирского района, на Волыни, в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны, в лесу подорвались три человека. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области, пишет УНН.

Вечером в дежурную часть сектора полицейской деятельности № 1 (село Локачи) поступило сообщение от жительницы района о том, что двое братьев ее мужа вместе с односельчанином ушли в лес с металлоискателем и не вернулись, - говорится в сообщении.

Детали

Во время обработки сообщения, в лесу вблизи села Колпитов, полицейские обнаружили мертвыми трех местных жителей. Погибшим 27, 35 и 38 лет. Предварительно, волыняне погибли в результате сдетонирования снаряда времен Второй мировой войны. На месте трагедии нашли еще примерно полсотни таких боеприпасов. Сейчас проводятся мероприятия по их изъятию.

По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 (с дополнительной отметкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские выяснят все обстоятельства трагедии.

Напомним

24-летний мужчина получил серьезные ранения, включая травматическую ампутацию руки и ноги, травмы шеи и туловища, подорвавшись на российской мине в поле возле села Андреевка Херсонской области.