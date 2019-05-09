На Волыни избили и ограбили журналистов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 63478 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 91711 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101368 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103292 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126586 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112563 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138421 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144751 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130200 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130258 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На Волыни избили и ограбили журналистов

На Волыни избили и ограбили журналистов

Киев  •  УНН

 • 9609 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Волынской области в одном из сел неизвестные избили съемочную группу одного из телеканалов и украли документы и личные вещи. Об этом сообщает полиция области, передает УНН.

"Вчера вечером в 21 час на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Свитязь Шацкого района неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (Открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Полиция проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечения их к ответственности.

Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни - Надпольная в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова.

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