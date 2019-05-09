На Волыни избили и ограбили журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Волынской области в одном из сел неизвестные избили съемочную группу одного из телеканалов и украли документы и личные вещи. Об этом сообщает полиция области, передает УНН.
"Вчера вечером в 21 час на линию "102" поступило сообщение о том, что в селе Свитязь Шацкого района неизвестные лица нанесли телесные повреждения съемочной группе одной из телерадиокомпаний из Луцка, повредили телекамеру и открыто завладели документами и личными вещами телеоператора", - говорится в сообщении.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 1 ст. 186 (Открытое хищение чужого имущества - грабеж) и ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Полиция проводит комплекс неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к совершению этих преступлений и привлечения их к ответственности.
Напомним, 4 мая на углу улиц Небесной Сотни - Надпольная в Черкассах жестоко избили местного журналиста Вадима Комарова.