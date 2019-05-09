На Волині побили і пограбували журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Волинській області в одному з сіл невідомі побили знімальну групу одного з телеканалів і вкрали документи і особисті речі. Про це повідомляє поліція області, передає УНН.
"Учора ввечері о 21 годині на лінію "102" надійшло повідомлення про те, що в селі Світязь Шацького району невідомі особи нанесли тілесні ушкодження знімальній групі однієї із телерадіокомпаній з Луцька, пошкодили телекамеру та відкрито заволоділи документами та особистими речами телеоператора", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів передбачених ч. 1 ст. 171 (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 1 ст. 186 (Відкрите викрадення чужого майна - грабіж) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліція проводить комплекс невідкладних слідчо-оперативних заходів, спрямованих на встановлення всіх осіб причетних до скоєння цих злочинів та притягнення їх до відповідальності.
Нагадаємо, 4 травня на розі вулиць Небесної Сотні - Надпільна у Черкасах жорстоко побили місцевого журналіста Вадима Комарова.