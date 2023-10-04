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На Волыни перевернулся бензовоз: на международной затруднено движение транспорта

На Волыни перевернулся бензовоз: на международной затруднено движение транспорта

Киев • УНН

 • 978356 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. На международной трассе на Волыни затруднено движение транспорта в связи с чрезвычайным происшествием – перевернулся бензовоз. Об этом сообщила патрульная полиция Волынской области, пишет УНН.

Детали

На 449 километре автодороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин, вблизи села Вишнев, произошло опрокидывание бензовоза.
В связи с ДТП в направлении города Ковель временно перекрыто дорожное движение.

Патрульные обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме и призывают планировать свой маршрут заблаговременно.

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