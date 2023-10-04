На Волыни перевернулся бензовоз: на международной затруднено движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На международной трассе на Волыни затруднено движение транспорта в связи с чрезвычайным происшествием – перевернулся бензовоз. Об этом сообщила патрульная полиция Волынской области, пишет УНН.
Детали
На 449 километре автодороги М-07 Киев — Ковель — Ягодин, вблизи села Вишнев, произошло опрокидывание бензовоза.
В связи с ДТП в направлении города Ковель временно перекрыто дорожное движение.
Патрульные обеспечивают движение автомобилей в реверсном режиме и призывают планировать свой маршрут заблаговременно.
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