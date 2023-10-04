На Волині перекинувся бензовоз: на міжнародній ускладнено рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На міжнародній трасі на Волині ускладнений рух транспорту у зв’язку із надзвичайною подією – перекинувся бензовоз. Про це повідомила патрульна поліція Волинської області, пише УНН.
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На 449 кілометрі автодороги М-07 Київ — Ковель — Ягодин, поблизу села Вишнів, сталося перекидання бензовозу.
У зв’язку з ДТП в напрямку міста Ковель тимчасово перекритий дорожній рух.
Патрульні забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі та закликають планувати свій маршрут завчасно.
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