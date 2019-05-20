На Волыни легковушка врезалась в дом, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В понедельник ночью автомобиль BMW врезался в дом на одной из улиц города Камня-Каширского, Волынской области, из-за чего три пассажира транспортного средства госпитализировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции Волынской области.
"Автопроисшествие произошло около двух часов ночи. За рулем автомобиля находился 22-летний житель этого же райцентра. Водитель, вероятно, не справился с управлением и врезался в дом", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали водитель и трое пассажиров транспортного средства. Пассажиров госпитализировали, водитель, после осмотра врачей, от госпитализации отказался.
Правоохранители изъяли транспортное средство и поместили его на штрафплощадку.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полиция начала уголовное производство.
Как сообщал УНН, из-за столкновения легковушки и маршрутки в Одессе пострадали 8 человек.