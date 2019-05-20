На Волині легковик врізався у будинок, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В понеділок уночі автомобіль BMW врізався у будинок на одній із вулиць міста Каменя-Каширського, Волинської області, через що трьох пасажирів транспортного засобу госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУ Нацполіції Волинської області.
“Автопригода сталася близько другої години ночі. За кермом автомобіля перебував 22-річний житель цього ж райцентру. Водій, ймовірно, не впорався із керуванням та врізався у будинок”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП постраждали водій та троє пасажирів транспортного засобу. Пасажирів госпіталізували, водій, після огляду лікарів, від госпіталізації відмовився.
Правоохоронці вилучили транспортний засіб та помістили його на арештмайданчик.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліція розпочала кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, через зіткнення легковика і маршрутки в Івано-Франківську постраждали 8 людей.