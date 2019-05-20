Через зіткнення легковика і маршрутки в Івано-Франківську постраждали 8 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. В Івано-Франківську зіткнулися автомобіль Suzuki та маршрутний автобус, внаслідок чого постраждало 8 людей. Про це повідомляє УНН з посилання на відділ комунікації ГУ Нацполіції Івано-Франківської області.
Так, ДТП сталася 19 травня о 13:14.
Як встановили поліцейські, 45-річна водійка легковика виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в автобус, яким керував 32-річний чоловік.
На момент аварії в салоні автобуса перебували двадцять людей, з них семеро, віком від 8 і до 74 років, постраждали внаслідок удару. Всіх їх було доставлено до лікарні з легкими тілесними ушкодженнями. Станом на сьогодні, 20 травня, вони повернулись до своїх домівок.
Жінка, яка керувала легковим автомобілем, теж звернулася до медзакладу, у неї перелом ключиці.
Правоохоронці перевірили двох водіїв на стан сп’яніння: результат був негативний.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху - ред.).
Як повідомляв УНН, у Донецькій області у ДТП загинула родина з дитиною.