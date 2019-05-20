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7 марта, 06:35 • 111594 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137737 просмотра

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Из-за столкновения легковушки и маршрутки в Ивано-Франковске пострадали 8 человек

Из-за столкновения легковушки и маршрутки в Ивано-Франковске пострадали 8 человек

Киев  •  УНН

 • 19152 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Ивано-Франковске столкнулись автомобиль Suzuki и маршрутный автобус, в результате чего пострадали 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.

Так, ДТП произошло 19 мая в 13:14.

Как установили полицейские, 45-летняя водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, которым управлял 32-летний мужчина.

На момент аварии в салоне автобуса находились двадцать человек, из них семеро в возрасте от 8 и до 74 лет, пострадавших в результате удара. Все они были доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями. На сегодня, 20 мая, они вернулись в свои дома.

Женщина, управлявшая легковым автомобилем, тоже обратилась в медучреждение, у нее перелом ключицы.

Правоохранители проверили двух водителей на состояние опьянения: результат был отрицательный.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения - ред.).

Как сообщал УНН, в Донецкой области в ДТП погибла семья с ребенком.

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