Из-за столкновения легковушки и маршрутки в Ивано-Франковске пострадали 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. В Ивано-Франковске столкнулись автомобиль Suzuki и маршрутный автобус, в результате чего пострадали 8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции Ивано-Франковской области.
Так, ДТП произошло 19 мая в 13:14.
Как установили полицейские, 45-летняя водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус, которым управлял 32-летний мужчина.
На момент аварии в салоне автобуса находились двадцать человек, из них семеро в возрасте от 8 и до 74 лет, пострадавших в результате удара. Все они были доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями. На сегодня, 20 мая, они вернулись в свои дома.
Женщина, управлявшая легковым автомобилем, тоже обратилась в медучреждение, у нее перелом ключицы.
Правоохранители проверили двух водителей на состояние опьянения: результат был отрицательный.
По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения - ред.).
Как сообщал УНН, в Донецкой области в ДТП погибла семья с ребенком.