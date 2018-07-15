На Волыни контрабандисты используют имитаторы следов лося

По информации пограничной службы, украинском-польской границе считается самым любимым направлением контрабандистов, особенно табачных.

Так, сотрудники Госпогранслужбы 15 июля обнаружили очередное "неординарное изобретение" правонарушителей, пытающихся вне пунктов пропуска пересечь границу с товаром.

"Во время патрулирования на участке отдела "Новогрузьке" офицер внутренней и собственной безопасности Луцкого пограничного отряда вблизи государственной границы нашел полиэтиленовый пакет, который был довольно неплохо замаскирован в траве. Проверяя пакет, он обнаружил в нем имитаторы следов лося. Вероятнее всего, изобретательный делец намеревался использовать эти следы для незаконного пересечения границы через контрольно-следовую полосу и таким образом ввести в заблуждение правоохранителей", - сообщают в пресс-службе.

Приспособление изъято в установленном порядке. Сейчас продолжаются мероприятия по становлению владельца имитаторы следов лося.

Как сообщал УНН, харьковчанка пыталась вывезти в Россию устройство ночного видения.