На Волині контрабандисти використовують імітатори слідів лося

За інформацією прикордонної служби, Українсько-польський кордон вважається найулюбленішим напрямком контрабандистів, особливо тютюнових.

Так, співробітники Держприкордонслужби минулої доби, 15 липня виявили черговий “неординарний винахід” правопорушників, які намагаються поза пунктами пропуску перетнути кордон із товаром.

“Під час патрулювання на ділянці відділу „Новогрузьке“ офіцер внутрішньої та власної безпеки Луцького прикордонного загону поблизу державного кордону знайшов поліетиленовий пакет, який був досить непогано замаскований у траві. Перевіряючи пакунок, правоохоронець виявив у ньому імітатори слідів лося. Ймовірніше за все, винахідливий ділок мав намір використовувати ці сліди для незаконного перетину кордону через контрольно-слідову смугу і таким чином ввести в оману правоохоронців”, — повідомляють в прес-службі.

Пристосування вилучено встановленим порядком. Наразі тривають заходи по становленню власника імітатори слідів лося.

Як повідомляв УНН, харків’янка намагалася вивезти до Росії пристрій нічного бачення.