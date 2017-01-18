На Крещение на станции "Гидропарк" будет работать дополнительный вестибюль

"Для обеспечения надлежащей перевозки пассажиров и разгрузки станции" Гидропарк "во время празднования Крещения будет открыт второй выход. Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме ", - говорится в сообщении.