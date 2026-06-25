На водоемах Украины за чуть более чем сутки погибли 17 человек, среди них девять детей - ГСЧС

Чуть более чем за сутки на водоемах Украины погибли 17 человек, среди которых девять детей. Еще четырех человек, в том числе троих детей, в настоящее время разыскивают в трех областях страны. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, трагические случаи произошли в 12 областях Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.

Чуть более чем за сутки вода в Украине унесла жизни 17 человек, среди них – девять детей. К сожалению, эти страшные цифры могут возрасти, ведь сейчас в трех областях продолжаются поиски еще четырех человек, среди которых трое детей - сообщил Витовецкий.

В ГСЧС подчеркнули, что каждый такой случай является непоправимой трагедией для семей погибших и призвали граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.

Каждая такая потеря – это чья-то оборванная жизнь, разрушенные мечты и невыразимая боль для родных. В очередной раз призываем: будьте ответственными у водоемов, не игнорируйте правила безопасности. Взрослые, не оставляйте детей без присмотра даже на минуту. Именно эта минута может стать фатальной. Берегите себя и своих близких - подчеркнули в ГСЧС.

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