На водоемах Украины за чуть более чем сутки погибли 17 человек, среди них девять детей - ГСЧС
Киев • УНН
За чуть более чем сутки на водоемах Украины погибли 17 человек, в том числе девять детей. Еще четырех человек, среди которых трое детей, разыскивают в трех областях.
Чуть более чем за сутки на водоемах Украины погибли 17 человек, среди которых девять детей. Еще четырех человек, в том числе троих детей, в настоящее время разыскивают в трех областях страны. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил директор Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий, передает УНН.
Детали
По данным ГСЧС, трагические случаи произошли в 12 областях Украины: Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской.
Чуть более чем за сутки вода в Украине унесла жизни 17 человек, среди них – девять детей. К сожалению, эти страшные цифры могут возрасти, ведь сейчас в трех областях продолжаются поиски еще четырех человек, среди которых трое детей
В ГСЧС подчеркнули, что каждый такой случай является непоправимой трагедией для семей погибших и призвали граждан строго соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов.
Каждая такая потеря – это чья-то оборванная жизнь, разрушенные мечты и невыразимая боль для родных. В очередной раз призываем: будьте ответственными у водоемов, не игнорируйте правила безопасности. Взрослые, не оставляйте детей без присмотра даже на минуту. Именно эта минута может стать фатальной. Берегите себя и своих близких
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