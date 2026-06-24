Тело 10-летнего мальчика нашли в Тисе после более двух суток поисков

$44.880.0351.100.31
ukenru
Эксклюзив
09:54 • 3012 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
08:15 • 9168 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
07:34 • 15406 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
23 июня, 20:21 • 19504 просмотра
Трамп был впечатлен украинскими ударами вглубь России и согласился на новые санкции – FT
23 июня, 14:12 • 52111 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 89742 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 72401 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
23 июня, 09:04 • 48149 просмотра
Отводы, переносы и 45 операций вопреки запрету – чем запомнилось дело врачей Odrex
23 июня, 08:40 • 50627 просмотра
НБУ требует снять Смилянского с должности гендиректора Укрпочты
23 июня, 06:57 • 30846 просмотра
Всемирный банк одобрил новое финансирование для Украины на $3,39 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
2м/с
42%
747мм
Популярные новости
В Германии из-за сбоя в IT-системе на несколько часов полностью остановили движение поездов24 июня, 00:17 • 18910 просмотра
В Бахчисарае после удара вспыхнули склады бригады МТО Черноморского флота РФ24 июня, 01:25 • 23331 просмотра
Япония после испытаний в Украине развернет сеть дронов-перехватчиков против "Шахедов"24 июня, 02:57 • 7974 просмотра
Россия за сутки потеряла на фронте 1260 военных и 60 артсистем - Генштаб ВСУPhoto04:18 • 5578 просмотра
Из-за топливного кризиса оккупанты хотят восстановить перевозки топлива по железной дороге через Керченский мост - АТЕШ04:59 • 11158 просмотра
публикации
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
09:54 • 3012 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 52112 просмотра
Окончание войны наконец может стать реальностью, давление и сила работают - оценка политолога
Эксклюзив
23 июня, 12:51 • 89744 просмотра
Украинцы требуют аудита и перезагрузки БЭБ после коррупционных скандалов - опросVideo
Эксклюзив
23 июня, 12:21 • 72402 просмотра
Как отличить фальшивые деньги от настоящих - основные признаки подделки23 июня, 09:28 • 45730 просмотра
Актуальные люди
Джордж Буш-младший
Джорджия Мелони
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Израиль
Иран
Курская область
Донецкая область
Гана
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 60234 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 63681 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 81020 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 83539 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 99161 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Тело 10-летнего мальчика нашли в Тисе после более двух суток поисков

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В реке Тиса на Береговщине нашли тело 10-летнего мальчика, которого искали более двух суток. Ребёнка обнаружили в 4 км от места исчезновения.

Тело 10-летнего мальчика нашли в Тисе после более двух суток поисков

В Закарпатской области после более двух суток поисков 10-летнего мальчика в реке Тиса нашли тело ребенка, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.

Тело 10-летнего мальчика, которого искали более двух суток в реке Тиса на Береговщине, найдено

- сообщили в ГСЧС.

Сегодня утром спасатели, как указано, обнаружили и подняли из реки Тиса тело 10-летнего мальчика, которого унесло течением возле села Гетиня.

"Ребенка нашли в реке неподалеку от села Тросник, примерно в 4 километрах от места исчезновения", - говорится в сообщении.

Для обследования акватории сегодня привлекли 22 спасателей, 6 единиц техники, 3 лодки и беспилотный летательный аппарат. Вместе с закарпатскими специалистами работали водолазы из Ивано-Франковска и Хмельницкого от Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины.

Тело ребенка передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

На Закарпатье второй день ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением Тисы22.06.26, 14:02 • 3972 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Эвакуация
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Ивано-Франковск
Хмельницкий
Львов