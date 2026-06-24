Тело 10-летнего мальчика нашли в Тисе после более двух суток поисков

В Закарпатской области после более двух суток поисков 10-летнего мальчика в реке Тиса нашли тело ребенка, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.

Тело 10-летнего мальчика, которого искали более двух суток в реке Тиса на Береговщине, найдено - сообщили в ГСЧС.

Сегодня утром спасатели, как указано, обнаружили и подняли из реки Тиса тело 10-летнего мальчика, которого унесло течением возле села Гетиня.

"Ребенка нашли в реке неподалеку от села Тросник, примерно в 4 километрах от места исчезновения", - говорится в сообщении.

Для обследования акватории сегодня привлекли 22 спасателей, 6 единиц техники, 3 лодки и беспилотный летательный аппарат. Вместе с закарпатскими специалистами работали водолазы из Ивано-Франковска и Хмельницкого от Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины.

Тело ребенка передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.

На Закарпатье второй день ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением Тисы