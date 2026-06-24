Тело 10-летнего мальчика нашли в Тисе после более двух суток поисков
Киев • УНН
В реке Тиса на Береговщине нашли тело 10-летнего мальчика, которого искали более двух суток. Ребёнка обнаружили в 4 км от места исчезновения.
В Закарпатской области после более двух суток поисков 10-летнего мальчика в реке Тиса нашли тело ребенка, сообщили в ГУ ГСЧС в области в среду, пишет УНН.
Тело 10-летнего мальчика, которого искали более двух суток в реке Тиса на Береговщине, найдено
Сегодня утром спасатели, как указано, обнаружили и подняли из реки Тиса тело 10-летнего мальчика, которого унесло течением возле села Гетиня.
"Ребенка нашли в реке неподалеку от села Тросник, примерно в 4 километрах от места исчезновения", - говорится в сообщении.
Для обследования акватории сегодня привлекли 22 спасателей, 6 единиц техники, 3 лодки и беспилотный летательный аппарат. Вместе с закарпатскими специалистами работали водолазы из Ивано-Франковска и Хмельницкого от Мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины.
Тело ребенка передано сотрудникам правоохранительных органов. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются.
На Закарпатье второй день ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением Тисы22.06.26, 14:02 • 3972 просмотра