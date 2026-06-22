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На Закарпатье второй день ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением Тисы

Киев • УНН

 • 1298 просмотра

Спасатели второй день ищут 10-летнего мальчика, которого течение реки Тиса унесло во время отдыха. К поискам привлекли водолазов, полицию и местных жителей.

На Закарпатье второй день ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением Тисы

В Закарпатской области второй день продолжаются поиски 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки Тиса, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Закарпатье: спасатели продолжают поиски 10-летнего мальчика, которого вчера унесло течением реки Тиса в селе Гетиня

- сообщили в ГСЧС.

Сообщение о том, что во время отдыха на берегу реки Тиса в селе Гетиня Береговского района течением унесло 10-летнего мальчика, поступило в Службу спасения 21 июня в 18:10. О происшествии сообщили очевидцы.

К поискам ребенка присоединились водолазы, сотрудники полиции и местные жители.

Для обследования территории специалисты ГСЧС используют беспилотный летательный аппарат.

"Напоминаем: купание в запрещенных и непроверенных местах — это прямая угроза жизни. В очередной раз призываем граждан строго соблюдать правила безопасности!" - подчеркнули в ГСЧС.

"За минувшие сутки на водных объектах страны погибло 8 человек, среди них — двое детей 2011 и 2017 годов рождения из Ровенщины", - привели в ГСЧС печальную статистику.

Под Одессой 10-летнюю девочку на надувном круге унесло в море, продолжаются поиски19.06.26, 20:25 • 4571 просмотр

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП