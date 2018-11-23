Финансирование на военные склады боеприпасов увеличено - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Государственном бюджете на 2019 год были увеличены расходы на военные склады боеприпасов с 500 млн грн до почти 1 млрд грн. Об этом сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.
"У нас есть ряд расходов на безопасность и оборону, которые между первым и вторым чтением были увеличены. В том числе, вопросы по живучести почти 1 млрд грн на склады", - сказала министр.
Напомним, в проекте Государственного бюджета ко второму чтению было предложено увеличить расходы на утилизацию боеприпасов и обеспечения безопасности арсеналов оружия.
Проект госбюджета на 2019 год, представленный к первому чтению, предусматривал расходы по программе "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины" в сумме 534 млн 219,4 тыс. грн.
А уже ко второму чтению расходы на эту программу предложено увеличить на 1 млрд гривен.