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Финансирование на военные склады боеприпасов увеличено - Маркарова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Государственном бюджете на 2019 год были увеличены расходы на военные склады боеприпасов с 500 млн грн до почти 1 млрд грн. Об этом сказала на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент УНН.

"У нас есть ряд расходов на безопасность и оборону, которые между первым и вторым чтением были увеличены. В том числе, вопросы по живучести почти 1 млрд грн на склады", - сказала министр.

Напомним, в проекте Государственного бюджета ко второму чтению было предложено увеличить расходы на утилизацию боеприпасов и обеспечения безопасности арсеналов оружия.

Проект госбюджета на 2019 год, представленный к первому чтению, предусматривал расходы по программе "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов Вооруженных Сил Украины" в сумме 534 млн 219,4 тыс. грн.

А уже ко второму чтению расходы на эту программу предложено увеличить на 1 млрд гривен.

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