Фінансування на військові склади боєприпасів збільшено - Маркарова

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Державному бюджеті на 2019 рік було збільшено видатки на військові склади боєприпасів з 500 млн грн до майже 1 млрд грн. Про це сьогодні сказала на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.