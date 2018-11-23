Фінансування на військові склади боєприпасів збільшено - Маркарова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Державному бюджеті на 2019 рік було збільшено видатки на військові склади боєприпасів з 500 млн грн до майже 1 млрд грн. Про це сьогодні сказала на брифінгу міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент УНН.
"У нас є низка видатків на безпеку й оборону, які між першим і другим читанням були збільшені. У тому числі, питання по живучості майже 1 млрд грн на склади", - сказала міністр.
Нагадаємо, у проекті Державного бюджету до другого читання було запропоновано збільшити видатки на утилізацію боєприпасів та убезпечення арсеналів зброї.
Проект держбюджету на 2019 рік поданий до першого читання передбачав витрати за програмою "Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України" у сумі 534 млн 219,4 тис. грн.
А вже до другого читання витрати на цю програму запропоновано збільшити на 1 мільярд гривень.